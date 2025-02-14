Мэрия Бишкека проверяет дороги, отремонтированные в 2024 году

В Бишкеке выявляют дорожные дефекты. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, городские службы проверяют акты выполненных работ, отремонтированных в 2024 году. При выявлении дорожных дефектов подрядные организации устраняют имеющиеся нарушения. Организации, выполнившие работу некачественно, оштрафуют и внесут в черный список.

На сегодня уже выявили повреждения на улице Ауэзова, которые МП «Бишкекасфальтсервис» поручило убрать ОсОО «ЧуйДорСервис». Организация написала гарантийное обязательство об устранении имеющихся дорожных дефектов при наступлении благоприятных погодных условий.

Работа в этом направлении ведется на постоянной основе с момента завершения ремонта столичных дорог.