Посол Кыргызстана в США встретился с представителем Госдепа

Накануне, 11 февраля, состоялась встреча посла Кыргызской Республики в США Айбека Молдогазиева и генконсула Кыргызстана в Чикаго Болотбека Борбиева с заместителем помощника госсекретаря США по делам Центральной и Южной Азии Джоном Поммершаймом. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Фото пресс-службы МИД КР

Джон Поммершайм поздравил Айбека Молдогазиева с началом дипломатической миссии и пожелал успехов в работе.

Стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, уделив особое внимание политическому диалогу, санкционной повестке и проектно-программной деятельности. Также состоялся обмен мнениями по новой миграционной политике США.

Посол Молдогазиев подтвердил готовность к активизации сотрудничества по ключевым направлениям новой администрации США, а также развитие взаимодействия через устоявшийся механизм консультаций и формат С5+1.

По итогам встречи собеседники выразили намерение продолжить конструктивный диалог и наметили планы по развитию кыргызско-американских отношений.