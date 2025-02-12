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Общество

В 2024 году в Россию из Кыргызстана прибыло 117 тысяч мигрантов — Росстат

С января по ноябрь 2024 года в Россию из Кыргызстана прибыло 117 тысяч мигрантов. Такие данные приводит Федеральная статистическая служба РФ.

По данным Росстата, за 11 месяцев прошлого года из РФ в КР выехало 38 тысяч человек.

Отмечается, что число прибывших в Российскую Федерацию кыргызстанцев выросло в 2,4 раза, количество выбывших в КР сократилось на 11 процентов.

За указанный период всего из стран СНГ в Россию прибыло 670,4 тысячи мигрантов, в обратном направлении выбыли 320,8 тысячи человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319723/
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