Пожар в НИИХСиТО. Большая часть оборудования не пострадала

Большая часть оборудования Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов, где накануне произошел пожар, не пострадала. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев.

Он отметил, что аппараты сохранились, их можно отмыть и использовать.

«Я сегодня побывал в НИИХСиТО. Четвертый и пятый этажи в копоти. Оборудование, которое было в подвале, не пригодно для использования», — отметил Эркин Чечейбаев.

По его словам, на момент происшествия в здании находилось 104 человека, из них 50 пациентов, включая 19 детей, а также 32 ухаживающих за пациентами и 22 сотрудника. Из НИИХСиТО 31 пациент размещены в Национальный центр охраны материнства и детства, Национальный госпиталь и Национальный центр кардиологии и терапии. 19 предоперационных пациентов отпущены домой.

Глава Минздрава отметил, что пятый этаж Диагностического центра отремонтирован и готов к кардиохирургическим операциям.

«Я переговорил с директором вуза. Как только будет готово, все оборудование перевезем туда. Врачи будут там работать. Есть пациенты, которым должны провести плановые операции», — сказал министр.