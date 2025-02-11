Программу «Ноль насилия в отношении женщин и девочек» запустят в Кыргызстане. Об этом стало известно на встрече первого заместителя главы МИД Асеина Исаева с региональным директором структуры «ООН-Женщины» для стран Европы и Центральной Азии Белен Санс.

По словам Белен Санс, визит в республику является первым с момента ее назначения на должность в марте 2024-го. Она сообщила о планируемом запуске программы «Ноль насилия в отношении женщин и девочек» на 2025-2027 годы.

Стороны также обсудили актуальные вопросы и перспективные направления сотрудничества между КР и cтруктурой «ООН-Женщины».

Асеин Исаев рассказал, что женщины в Кыргызстане всегда вносили существенный вклад в развитие и процветание государства. Сегодня кыргызстанские женщины являются значимой движущей силой в успешной реализации экономических и политических реформ в стране, сказал он.

Чиновник проинформировал о принимаемых государством законодательных актах в сфере профилактики и противодействия насилию в отношении женщин и девочек.

Структура Организации Объединенных Наций «ООН-Женщины» создана с целью ускорения прогресса в деле удовлетворения потребностей женщин во всем мире и является организацией, которая занимается вопросами гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.