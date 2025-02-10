Более 10 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировано за неделю в Кыргызстане

В Кыргызстане за неделю с 3 по 9 февраля 2025 года зарегистрировано 10 тысяч 407 случаев ОРВИ и 30 случаев гриппа. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По данным ведомства, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 0,9 процента. Госпитализировано 3,9 процента, или 407 заболевших.

Превышение республиканского показателя заболеваемости наблюдается в Оше в 1,9 раза, в Бишкеке и Иссык-Кульской области – в 1,7 раза, в Чуйской области – в 1,3 раза.

Мониторинг эпидситуации по гриппу, ОРВИ и COVID-19 продолжается.