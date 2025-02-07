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Общество

Внимание! В каких районах Бишкека не будет воды

11 февраля в Бишкеке будет прекращена подача питьевой воды с 10.00 до 20.00 в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Район отключения, ограниченный улицами: Скрябина — Абая — Радищева — Байтика Баатыра — Медерова — Абая — Тыныстанова — Медерова — Скрябина — Малдыбаева — Медерова — Байтика Баатыра.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии

Отключение связано с ремонтно-восстановительными работами на городских водопроводных сетях.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319298/
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