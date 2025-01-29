Казахстан ввел временный запрет на вывоз дизеля и бензина

Министерство энергетики Республики Казахстан совместно с председателем КНБ, министром финансов и министром внутренних дел внесло изменения в приказ, регулирующий вывоз нефтепродуктов за пределы страны. Об этом пишет Zakon.kz.
Согласно документу, с 29 января 2025 года вводится временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом, включая поставки в страны – члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Основные положения приказа:
Запрет на вывоз автомобильным транспортом
Под ограничение попадают бензин, дизельное топливо и некоторые другие нефтепродукты.
Исключения составляют:
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смазочные масла;
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топливо в бензобаках, предусмотренных заводом – изготовителем транспортных средств;
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авиационное топливо, используемое для научно-исследовательских работ, испытаний и промышленного производства (при наличии согласования с уполномоченными органами);
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нефтепродукты, вывозимые в рамках гуманитарной помощи по решению правительства Казахстана (с 29 сентября 2024 года по 29 марта 2025-го).
Ограничения на железнодорожные перевозки
Запрет на вывоз нефтепродуктов железнодорожным транспортом также вводится, за исключением:
- бензина, экспортируемого согласно утвержденным планам поставок;
- нефтепродуктов, направляемых в рамках гуманитарной помощи или для ликвидации последствий стихийных бедствий (с 1 февраля 2025 года по 29 марта 2025-го).
Приказ будет введен с 29 января 2025 года.
В Министерстве энергетики Казахстана пояснили, что такие меры приняты, чтобы избежать дефицита ГСМ на внутреннем рынке страны.