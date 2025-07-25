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Экономика

Контроль за оборотом нефтепродуктов в Кыргызстане будет оптимизирован

Контроль за оборотом нефтепродуктов в Кыргызстане будет оптимизирован. Министерство экономики и коммерции инициирует изменения в постановление кабмина «Об учете и контроле товаров на территории КР». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Ведомство намерено широко использовать цифровизацию при создании и внедрении компонентов системы прослеживаемости нефти и нефтепродуктов, и контроля при фискализации налоговых процедур.

Напомним, с 1 октября 2024 года введена маркировка бензина и дезельного топлива. А с 1 апреля 2025 года применение контрольных пломб на нефтепродукты отменено.

В Минэкономики отмечают, что существующая система маркировки бензина и дизельного топлива показывает положительные результаты при учете и контроля импортируемого и производимого маркируемого топлива.

«В связи с отменой применения контрольных пломб, закрепленные за каждым нефтеперерабатывающим заводом, нефтяной скважиной, нефтебазой, нефтехранилищем, железнодорожным сливным тупиком, АЗС инспектора территориальных налоговых органов переведены на другие участки работы.

Однако для полноценного налогообложения и недопущения неучтенного оборота нефти и нефтепродуктов необходима передача субъектом предпринимательства сведений об остатках и отгрузке нефти и нефтепродуктов, а также показателей счетных механизмов топливораздаточной колонки АЗС, автомобильной газозаправочной станции и автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в информационную систему уполномоченного налогового органа», — говорится в справке-обосновании.

Обеспечение электронной передачи субъектами сведений об остатках и отгрузке нефти и нефтепродуктов, а также показателей счетных механизмов топливораздаточной колонки АЗС, автомобильной газозаправочной станции и автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в информационную систему уполномоченного налогового органа позволит выявить рискориентированные направления, по которым необходимо усилить работу электронно-товаротранспортным накладным и применения контроля маркировки. Это также позволит повысить прозрачность операций и снизить риски теневого оборота нефти и нефтепродуктов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337407/
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