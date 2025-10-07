Кабмин ввел запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов из КР за пределы ЕАЭС

Кабинет министров внес поправки в постановление правительства от 2021 года «О введении временного запрета на вывоз (экспорт) нефти и нефтепродуктов из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза».

Согласно документу, вводится запрет на вывоз автомобильным транспортом нефти (классифицируемой кодом 2709 ТН ВЭД ЕАЭС) и нефтепродуктов (классифицируемых кодом 2710 ТН ВЭД ЕАЭС), за исключением мазута и печного топлива (классифицируемых кодом 2710 ТН ВЭД ЕАЭС), производимых отечественными нефтеперерабатывающими заводами.

В предыдущей редакции исключение также составляли бензин Аи-80 и нефтепродукты.