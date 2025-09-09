11:11
Экономика

В Кыргызстане усилят контроль за оборотом нефтепродуктов

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в постановление о контроле и учете товаров, усилив надзор за транспортировкой, хранением, производством и продажей нефтепродуктов.

Как сообщили в кабмине, теперь все автозаправочные станции, газовые заправки и нефтебазы будут обязаны ежемесячно предоставлять в налоговые органы данные о запасах и объемах отгрузки топлива, а также показания счетчиков топливораздаточных колонок.

Кроме того, сотрудники налоговых органов получат право проводить регулярные замеры остатков нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах, складах и заправках, сверяя их с электронными данными.

Все операции с топливом будут фиксироваться в специальной информационной системе.

Новые правила вступают в силу с 1 октября 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/342721/
