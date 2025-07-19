Временное декларирование при вывозе нефтепродуктов из РФ в Кыргызстан продлено

Правительство России предложило ратифицировать протокол о внесении изменения в соглашение между РФ и Кыргызстаном о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов. Документ опубликован в электронной базе Государственной думы.

Протокол между правительствами двух стран был подписан в Санкт-Петербурге 20 декабря 2024 года. Согласно документу, продлевается временное периодическое таможенное декларирование в соответствии с индикативными балансами при вывозе из РФ в КР нефтепродуктов трубопроводным транспортом.

Напомним, с 2019 года при вывозе из России в Кыргызстан нефтепродуктов трубопроводным транспортом применяется временное периодическое таможенное декларирование в соответствии с индикативными балансами. При подаче временной декларации товары освобождали от уплаты вывозных таможенных пошлин, но только в отношении объема товаров, не превышавших объем, указанный в индикативных балансах.