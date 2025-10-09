08:38
Экономика

Вопрос обеспечения нефтепродуктами внутреннего рынка страны обсудили в кабмине

Председатель кабмина Адылбек Касымалиев провел совещание по вопросам обеспечения нефтепродуктами внутреннего рынка страны.

Обсуждены вопросы поставки, объемов резервов и логистики нефтепродуктов. Особое внимание уделено стабильности поставок, предотвращению дефицита на внутреннем рынке и недопущению необоснованного роста цен на горюче-смазочные материалы.

Представители профильных министерств и ведомств представили доклады о текущем положении дел и предложения по оптимизации процессов.

В контексте текущей ситуации отмечено, что ранее постановлением кабмина введен временный запрет на вывоз (экспорт) нефти и нефтепродуктов из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

По итогам совещания Адылбек Касымалиев дал ряд конкретных поручений профильным государственным органам по усилению контроля за формированием цен на ГСМ и созданию достаточных резервов. Он подчеркнул необходимость оперативного реагирования на любые изменения ситуации на рынке и принятия своевременных мер для обеспечения граждан и предприятий нефтепродуктами в достаточном количестве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/346523/
