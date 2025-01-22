В мэрии рассказали, сколько техники вышло на уборку снега

Муниципальное предприятие «Тазалык» оперативно приступило к уборке снега и посыпке солью столичных дорог. Об этом сообщили в мэрии столицы.

На 13.00 на линии находятся 44 единицы специальной техники, израсходовано 55 тонн технической соли. Из них 5 снегоуборочных на базе МАЗ, 5 единиц «Шахман» КДМ (комбинированная дорожная машина), 2 единицы фронтального погрузчика, 24 трактора «Беларус» с щетками и лопатами, 4 универсальные коммунальные машины «УКМ-2500» и 4 единицы «Бопкат» с щетками.

Отметим, что в уборке снега задействована новая специальная техника, а также 750 работников предприятия, которые очищают тротуары и производят уборку прибордюрной части дорог.