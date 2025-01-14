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Общество

Часть микрорайона «Восток-5» осталась без горячей воды и отопления

В части микрорайона «Восток-5» сегодня нет горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, с 9.00 до 20.00 временно отключили отопление и горячее водоснабжение для продолжения работ по замене старого участка тепловой сети и переврезке на новую смонтированную тепловую сеть.

Отключение коснулось домов № 6, 7, 10, 11, 12, 18, 19 микрорайона «Восток-5» и домов № 30, 32, 34 по проспекту Чуй.

Кроме того, горячую воду и отопление временно отключили в Школе олимпийского резерва имени Раатбека Санатбаева и детском саду № 59, расположенных в микрорайоне «Восток-5».

В столичном муниципалитете отметили, что ремонт не останавливают и зимой, работы идут по плану. Муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» просит отнестись с пониманием за временные неудобства и благодарит за понимание и терпение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316668/
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