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Общество

Нарушения в бюджете Чолпон-Аты на миллионы сомов выявила Счетная палата

Нарушения в бюджете Чолпон-Аты на миллионы сомов в ходе проведенного аудита выявила Счетная палата. По данным ведомства, нарушения выявлены на 22 миллиона 727,9 тысячи сомов.

Как отмечают в СП КР, нецелевое использование средств бюджетов составило 213,7 тысячи сомов, в том числе использование средств на оплату расходов, не предусмотренных бюджетной сметой, средств резервных фондов на цели, не предусмотренные условиями выделения.

Нарушения при использовании бюджетных средств на капитальные вложения и выполнение строительных работ составило 1 миллион 634,7 тысячи сомов.

Допущены нарушения при проведении закупок товаров, работ и услуг на сумму 19 миллионов 890,8 тысячи сомов.

Из подлежащих возмещению 1 миллиона 634,7 тысячи сомов возвращено всего 16,2 тысячи сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316433/
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