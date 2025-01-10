В Бишкеке провели рейд «Парковка», проверив частных извозчиков. Об этом сообщает мэрия города.

Фото пресс-службы мэрии

В муниципалитете напомнили, что Западный автовокзал временно перенесен на участок возле ипподрома «Ак-Кула». На территории есть нарколог, специалисты по проверке технического состояния автотранспорта. Завершение строительства нового автовокзала планируется до конца мая 2025 года. Однако частные извозчики продолжают вести свою деятельность внутри столицы, где не проводятся технический осмотр машины и освидетельствование на состояние алкогольного опьянения водителей.

В ходе рейда проверили близлежащие к автовокзалу места и точки возле Ошского рынка — улицы Кулиева, Пушкина, Бобулова, Ростовскую, Рыскулова. Эвакуировано 39 автомашин.

Для пассажиров с новой временной автостанции «Ак-Кула» в сторону Бишкека и обратно организованы маршруты № 13, 40, 19, напомнили в мэрии.