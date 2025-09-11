Подпольный цех по производству опасной автохимии нашли в Джалал-Абаде

Сотрудники Государственной налоговой службы совместно с ГУУР МВД КР выявили незаконный цех по производству автохимии в городе Джалал-Абаде. Подпольное производство располагалось в жилом микрорайоне «Спутник-22», сообщила пресс-служба ГНС.

В ходе проверки в помещении обнаружили 45 тонн бесцветной жидкости, предположительно технического спирта, и большое количество этикеток, крышек, тары и готовой продукции: антифриза, стеклоомывающей жидкости и других средств.

Производство находилось в жилой зоне и не имело лицензии, что, по данным ГНС, создавало серьезную угрозу здоровью населения и высокий риск пожара или взрыва.







Все материалы по делу передадут в правоохранительные органы для дальнейшей экспертизы и правовой оценки.