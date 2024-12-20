В РФ тест на знание русского языка детьми мигрантов будет проводиться бесплатно

В России тестирование на знание русского языка детьми мигрантов будет проводиться бесплатно. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ.

Вопрос о внесении изменений в порядок приема на обучение детей мигрантов в части определения документов, необходимых для их зачисления, прорабатывается.

«Минпросвещения прорабатывает вопрос внесения изменений в порядок приема на обучение в школы в части определения необходимых документов для зачисления», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, «тестирование на знание русского языка для поступления в школу будет проводиться в государственной или муниципальной общеобразовательной организации на бесплатной основе».

Вчера, выступая на совмещенных прямой линии и пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин поддержал законопроект, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка.

Напомним, Госдума приняла соответствующий закон 11 декабря. Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре рекомендовал одобрить закон о запрете зачисления в школы детей иностранных граждан, не владеющих русским языком. Документ должен вступить в силу с 1 апреля 2025 года.