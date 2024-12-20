Жители Ноокена и Базар-Коргона просят президента построить им водохранилище

На третьем Народном курултае делегат из Ноокенского и Базар-Коргонского районов Джалал-Абадской области Рахманжан Жолдошев попросил президента построить водохранилище.

Он отметил, что через Базар-Коргонский район протекает река Кара-Ункур. Через нее ежегодно утекает 750-800 миллионов кубометров воды.

«Когда этой водой не пользуемся, она уходит в Узбекистан. Поэтому я предлагаю перекрыть реку Жаз-Кечуу, которая вливает в реку Кара-Ункур, и построить водохранилище. По этому проекту уже есть ТЭО. Мы сдавали его Службе водных ресурсов», — сказал Рахманжан Жолдошев.

Он заметил, что строительство водохранилища поможет освоить земли в Ноокенском, Базар-Коргонском и Сузакском районах, обеспечить продовольственную безопасность, будет развивать рыбное хозяйство и решит вопросы с чистой водой.

Отметим, в Бишкеке проходит третий Народный курултай. В нем принимают участие 698 делегатов, в том числе представители трудовых мигрантов за рубежом и этнических сообществ. От имени главы государства вручили подарок самому старейшему делегату Улукбеку Эргешеву, которому 98 лет.