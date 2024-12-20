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Общество

В России разрешили религиозное многоженство для мусульман

Совет улемов РФ разрешил российским мусульманам заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам. Об этом РИА Новости сообщил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. 

Как отмечает издание, религиозное многоженство допускается, если существует неспособность супруги к деторождению по состоянию ее здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста или по иным объективным причинам, скажем, сексуальной несовместимости супруги.

Религиозный деятель добавил, что мужчине, состоящему в браке, также надлежит сообщить своей жене о намерении заключить новый брак с другой женщиной.

Недопустимо скрывать наличие жены. Если она (вторая жена) не поставлена в известность об этом и не готова мириться с этим, то вправе требовать расторжения своего никаха (венчания по исламским нормам). 

Отметим, что религиозное многоженство признается только религиозными структурами и имеет значение для верующих, но не всегда имеет юридическую силу.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314828/
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