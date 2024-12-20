Садыр Жапаров поздравил чекистов с профессиональным праздником

Президент Садыр Жапаров поздравил сотрудников органов национальной безопасности с профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Сегодня, 20 декабря, в Кыргызстане отмечают День работника органов национальной безопасности. Садыр Жапаров отметил, что на чекистов возложена задача по защите безопасности нашего суверенного государства и его территориальной целостности от внутренних и внешних угроз.

«Уважаемые сотрудники и дорогие ветераны органов национальной безопасности! Исполняя этот священный долг, вам нередко приходится усердно трудиться день и ночь. Бесценным результатом такой кропотливой работы является спокойствие, царящее во всех уголках КР и, что необходимо особо отметить, в приграничных районах и непосредственно на государственной границе», —сказал он.

Президент заявил, что благодаря самоотверженным усилиям сотрудников ГКНБ продолжается эффективная и беспощадная борьба с коррупцией и организованной преступностью, которая уже сейчас приносит свои плоды. Государство и общество решительно избавляются от преступных группировок, которые паразитировали на труде честных предпринимателей и угрожали спокойствию простых граждан.

Очень важным является то, что должностные лица, преступившие закон и наносившие ущерб экономическому росту и политическому авторитету страны, также привлекаются к ответственности, невзирая на былые заслуги.

«Таким образом, в результате вашей неустанной работы в казну государства возвращаются активы и финансовые средства на миллиарды сомов, тем самым вы вносите значительный вклад в рост нашей экономики и укрепление государственности. Динамичные события, происходящие в мире, требуют от всего государственного аппарата и прежде всего от сотрудников органов национальной безопасности постоянного совершенствования методов работы, стремления мыслить по-новому, действовать наступательно и оперативно», — добавил Садыр Жапаров.

Глава государства пожелал чекистам крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии.