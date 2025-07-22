Мэрия Бишкека отмечает рост активности использования приложения «Мой город»

Муниципальное предприятие «Центр цифровых технологий» отмечает рост активности использования мобильного приложения «Мой город» и увеличение количества обращений через раздел «Обращение к мэру». Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Уточняется, что за первое полугодие 2024-го поступило 804 обращения, а в текущем году за этот же период поступило уже 4 тысячи 304 обращения. То есть их количество увеличилось в пять раз.

В прошлом году с января по июнь в сall-центр поступило 7 тысяч 112 обращений от граждан, в том числе через приложение «Мой город», WhatApp мэрии, единый номер городских служб.

В первом полугодии 2025 года в сall-центр поступило 10 тысяч 897 обращений от граждан.

Мобильное приложение «Мой город» — это автоматизированная информационная система по работе с обращениями граждан. Через данное приложение можно легко и просто отправить свою заявку по всем вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города. Основной задачей мобильного приложения является повышение доступности и качества предоставляемых услуг.