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Общество

Кыргызстанец Даниэль Бергер отмечен на церемонии награждения «Русской премией»

Имена обладателей «Русской премии» назвали в Москве. Победителями международного литературного конкурса стали авторы, пишущие на русском языке и проживающие за рубежом. В номинациях «Проза» и «Поэзия» определили шесть лауреатов, сообщили организаторы.

Первого канала
Фото Первого канала

«Русскую премию» учредили почти два десятилетия назад для сохранения и развития русского языка как уникального явления мировой культуры. Не менее важной задачей является поддержка русскоязычных писателей, которые живут в других странах. Конкурс проводился ранее — до 2017 года. В 2024-м его восстановила Ассоциация союзов писателей и издателей России.

Организаторы получили шестьсот заявок из пятидесяти пяти стран. На конкурс принимались неизданные произведения и опубликованные после 1 июля 2018 года. Лауреаты первой премии получают по миллиону рублей, второй и третьей — по 800 и 700 тысяч.

Среди прозаиков победила Хелена Побяржина из Беларуси с романом «Валсарб», среди поэтов — Сергей Пагынь из Молдовы со стихотворным циклом «И немного музыки неисполнимой». Также среди прозаиков отметили Даниэля Бергера из Кыргызстана за книгу «Кофе с перцем» (второе место) и Тимура Нигматуллина из Казахстана за книгу «Я не вру, мама» (третье место).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314049/
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