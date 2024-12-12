«Репортеры без границ»: В 2024 году в мире убиты 54 журналиста

В 2024-м в мире убиты 54 журналиста, говорится в докладе «Репортеров без границ». Это самое большое число жертв среди сотрудников СМИ в течение года.

В зонах боевых действий погиб 31 журналист. Больше всего работников СМИ погибли в секторе Газа при освещении конфликта с Израилем — 16 человек.

«Репортеры без границ» заявили, что эти смерти являются результатом действий израильских военных. Израильские власти утверждают, что убийства были непреднамеренными, однако журналистские расследования ставят это под сомнение.

В октябре этого года Армия обороны Израиля заявила: шестеро погибших журналистов из «Аль-Джазиры» являлись боевиками ХАМАС и «Исламского джихада», что вызвало критику со стороны журналистских организаций.

Вообще, с начала конфликта в секторе Газа в октябре 2023-го погибли не менее 145 журналистов, из которых 35 — при выполнении профессиональных обязанностей. Также сотрудники СМИ гибли при освещении боевых действий в Ираке, Судане, Мьянме и Украине.

По всему миру в заключении находятся 550 журналистов, что на 7,2 процента больше, чем в прошлом году. Рост количества задержаний зафиксирован в России (+8 человек) и Израиле (+17). Почти половина всех задержанных журналистов сосредоточена в четырех странах: Китае (124, включая 11 в Гонконге), Мьянме (61), Израиле (41) и Беларуси (40).

Организация также сообщает, что 55 журналистов удерживаются в заложниках, причем большинство из них (70 процентов) находятся в Сирии. Кроме того, 95 работников СМИ числятся пропавшими без вести в 34 государствах мира.