18:53
USD 86.80
EUR 91.22
RUB 0.82
Общество

«Репортеры без границ»: В 2024 году в мире убиты 54 журналиста

В 2024-м в мире убиты 54 журналиста, говорится в докладе «Репортеров без границ». Это самое большое число жертв среди сотрудников СМИ в течение года.

В зонах боевых действий погиб 31 журналист. Больше всего работников СМИ погибли в секторе Газа при освещении конфликта с Израилем — 16 человек.

«Репортеры без границ» заявили, что эти смерти являются результатом действий израильских военных. Израильские власти утверждают, что убийства были непреднамеренными, однако журналистские расследования ставят это под сомнение.

В октябре этого года Армия обороны Израиля заявила: шестеро погибших журналистов из «Аль-Джазиры» являлись боевиками ХАМАС и «Исламского джихада», что вызвало критику со стороны журналистских организаций.

Вообще, с начала конфликта в секторе Газа в октябре 2023-го погибли не менее 145 журналистов, из которых 35 — при выполнении профессиональных обязанностей. Также сотрудники СМИ гибли при освещении боевых действий в Ираке, Судане, Мьянме и Украине.

По всему миру в заключении находятся 550 журналистов, что на 7,2 процента больше, чем в прошлом году. Рост количества задержаний зафиксирован в России (+8 человек) и Израиле (+17). Почти половина всех задержанных журналистов сосредоточена в четырех странах: Китае (124, включая 11 в Гонконге), Мьянме (61), Израиле (41) и Беларуси (40).

Организация также сообщает, что 55 журналистов удерживаются в заложниках, причем большинство из них (70 процентов) находятся в Сирии. Кроме того, 95 работников СМИ числятся пропавшими без вести в 34 государствах мира. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314022/
просмотров: 78
Версия для печати
Материалы по теме
Давление на СМИ. «Репортеры без границ» требуют разъяснений от МВД Кыргызстана
Израиль конфисковал оборудование американского информационного агентства
Кыргызстан занял 120-е место в Индексе свободы прессы «Репортеров без границ»
«Репортеры без границ» призывают отменить блокировку TikTok в Кыргызстане
RSF: Принятие закона об иноагентах — новый этап растущего авторитаризма
«Репортеры без границ» приветствуют решение о снятии блокировки с сайта Kloop
«Репортеры без границ» призывают президента КР не подписывать закон о НКО
«Репортеры без границ» призывают принять меры против ликвидации Kloop
RSF и Deutsche Welle Akademie призывают 50 стран поддержать Kloop
«Репортеры без границ» призывают прекратить давление на Болота Темирова
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидаются морозы до&nbsp;&minus;35&nbsp;градусов Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидаются морозы до −35 градусов
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Как ездить зимой. Семь правил от&nbsp;патрульной службы по&nbsp;безопасности на&nbsp;дороге Как ездить зимой. Семь правил от патрульной службы по безопасности на дороге
12-летка. Переведут&nbsp;ли первоклассников после Нового года во&nbsp;второй класс? 12-летка. Переведут ли первоклассников после Нового года во второй класс?
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; признан лидером в&nbsp;трех номинациях премии Visa 2024 года «Бакай Банк» признан лидером в трех номинациях премии Visa 2024 года
А&nbsp;что, так можно было? Топ-10 полезных гаджетов для дома А что, так можно было? Топ-10 полезных гаджетов для дома
&laquo;Бакай Банк&raquo; первым в&nbsp;Кыргызстане запускает платежные стикеры для Visa Gold «Бакай Банк» первым в Кыргызстане запускает платежные стикеры для Visa Gold
O!Bank для бизнеса: принимайте платежи через POS-терминалы без комиссии! O!Bank для бизнеса: принимайте платежи через POS-терминалы без комиссии!
12 декабря, четверг
18:45
«Репортеры без границ»: В 2024 году в мире убиты 54 журналиста «Репортеры без границ»: В 2024 году в мире убиты 54 жур...
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 12 декабря. Что показывают датчики
18:08
«Бакай Банк» признан лидером в трех номинациях премии Visa 2024 года
17:48
Прокуратура Швеции закрыла расследование против футболиста Килиана Мбаппе
17:32
Импорт легковых авто в Кыргызстан сократился на 12,5 процента в 2024 году