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Общество

Израиль конфисковал оборудование американского информационного агентства

Израильские власти 21 мая конфисковали оборудование, с помощью которого американское информационное агентство Associated Press (AP) вело прямую видеотрансляцию из сектора Газа для своих подписчиков по всему миру. Об этом сообщает BBC.

Израиль обвинил AP в нарушении запрета на передачу сигнала запрещенному в стране катарскому спутниковому телеканалу «Аль-Джазира».

Как сообщило агентство, власти изъяли камеру и вещательное оборудование в городе Сдерот, откуда открывается вид на север анклава.

Организация «Репортеры без границ» осудила решение Израиля и назвала его проявлением цензуры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294627/
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