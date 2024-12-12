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Общество

В штаб-квартире ООН Кыргызстан открыл фотовыставку, посвященную снежному барсу

По случаю Международного дня гор и в преддверии принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 23 октября Международным днем снежного барса постоянное представительство Кыргызстана организовало в штаб-квартире ООН фотовыставку «Снежный барс: посланник высокогорных экосистем Азии». Об этом сообщили в МИД.

В открытии выставки приняли участие постоянные представители Монголии, Непала, Андорры, Индонезии, Лихтенштейна, Албании, Эритреи, Австрии, Сингапура, Салвадора, Грузии, России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Малави, Молдовы, Сент-Люсии, дипломаты других государств — членов ООН, а также представители международных организаций, включая Программу развития ООН, Программу ООН по окружающей среде, Международный фонд снежного барса.

Мероприятие стало важной площадкой для демонстрации глобального лидерства Кыргызстана в сохранении биологического разнообразия, продвижении вопросов горных стран и защите уникальных высокогорных экосистем.

Фотовыставка прославляет снежного барса как уникальный символ высокогорных экосистем Азии и неотъемлемую часть биологического разнообразия. Представленные работы призывают мировое сообщество задуматься о значении снежного барса и его среды обитания, напоминая о необходимости их защиты.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313979/
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В штаб-квартире ООН Кыргызстан открыл фотовыставку, посвященную снежному барсу