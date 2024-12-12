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Общество

Кыргызстанцы смогут получить высшее образование в Китае. Объявлен конкурс

Кыргызстанцы смогут получить высшее образование в Китае, сообщает Министерство образования и науки КР.

По данным ведомства, начался конкурсный отбор на обучение в образовательных организациях высшего профессионального образования Китая на 2025-2026 учебный год.

Государственный комитет КНР по управлению фондом обучения выделил для кыргызстанцев 17 правительственных стипендий на следующий учебный год по программам бакалавриата, магистратуры, докторантуры и прохождения языковой стажировки.

Для участия в стипендиальной программе кандидатам необходимо зарегистрироваться в онлайн-режиме на портале приема граждан КР на обучение за рубежом https://student.edu.gov.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313906/
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