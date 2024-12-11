В Кыргызстан привезли новые экологически чистые автобусы ISUZU

В Бишкек приехали новые автобусы от турецкого производителя ISUZU, которые работают на сжиженном газе. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба мэрии столицы.

В муниципалитете заверили, что это значительный шаг в улучшении экологической обстановки города.

На данный момент поступили первые 14 единиц из запланированных 68 автобусов. Остальные будут поставлены поэтапно. Весь транспорт находится на территории ДЕПО-1, расположенного на пересечении улиц Московской и Фучика. После завершения необходимых процедур автобусы выйдут на маршруты.

Особенности новых автобусов:

вместимость: до 85 пассажиров, включая 21 сидячее место;

современные кондиционеры для комфортных поездок в жаркую погоду;

пандусы для удобного доступа людей с ограниченными возможностями;

специальные места для инвалидных колясок, что делает транспорт инклюзивным и доступным.







Финансирование проекта осуществляется за счет средств Немецкого банка развития (KfW).

«Мэрия активно работает над модернизацией транспортной инфраструктуры, стремясь сделать город более комфортным, экологически чистым и устойчивым. Новые автобусы не только снизят уровень загрязнения, но и улучшат качество жизни бишкекчан», — заверили в пресс-службе.