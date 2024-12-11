19:53
USD 86.80
EUR 91.19
RUB 0.85
Общество

Пробки в Бишкеке. Чиновники снова создадут комиссию для изучения проблемных зон

Очередную комиссию для изучения ситуации с пробками на дорогах Бишкека создадут госорганы.

По инициативе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения прошло совещание по устранению пробок с представителями мэрии столицы, «Бишкекглавархитектуры» и районных акимиатов.

Как отмечают в ГУОБДД, стороны обсудили необходимость расширения остановок, усиления контроля за водителями через видеонаблюдение, а также создания комиссии для изучения проблемных зон.

Предложено подключить общественный транспорт к проекту «Безопасный город».

Также обсудили вопросы улучшения дорожных знаков, разметки, освещения и усиления разъяснительной работы среди водителей.

Отметим, что городские власти уже неоднократно поднимали проблему с заторами на улицах, но ситуация не меняется.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313885/
просмотров: 107
Версия для печати
Материалы по теме
Пробки уменьшатся? В Бишкеке пробивают дорогу, чтобы соединить три большие улицы
Мэрии Бишкека предложили построить эстакадную дорогу на улице 7 Апреля
Пробки в Бишкеке. Преподаватели КГТУ знают, как решить проблему
Пробки в Бишкеке. Изменение графика учебы в школах помогло, считает мэр
Бизнесменам готовы передать участки без аукциона для строительства парковок
Пробки в Бишкеке. Из-за ямы на улице Медерова можно ехать только по одной полосе
ГУОБДД обвинило водителей фур в том, что из-за них образуются пробки на Тоо-Ашуу
Как решить проблему пробок в Бишкеке, на урбан-форуме рассказал чиновник
На перевале Тоо-Ашуу снова ограничен проезд для большегрузного транспорта
Бишкекчане провели в пробках 777 часов с июля по сентябрь
Популярные новости
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидаются морозы до&nbsp;&minus;35&nbsp;градусов Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидаются морозы до −35 градусов
Акжол Махмудов сыграл свадьбу. Борец стал чемпионом и&nbsp;в&nbsp;личной жизни Акжол Махмудов сыграл свадьбу. Борец стал чемпионом и в личной жизни
Курсы кыргызского языка. Адреса, телефоны, цены Курсы кыргызского языка. Адреса, телефоны, цены
Бизнес
На&nbsp;работу газовых заправок в&nbsp;Узбекистане вводятся временные ограничения На работу газовых заправок в Узбекистане вводятся временные ограничения
MEGA успешно прошла международную ресертификацию MEGA успешно прошла международную ресертификацию
Денежные переводы с&nbsp;Astrasend&nbsp;&mdash; быстро, удобно, доступно! Денежные переводы с Astrasend — быстро, удобно, доступно!
Новые опции в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Ишкер&nbsp;24&raquo; для МСБ Новые опции в мобильном приложении «Ишкер 24» для МСБ
11 декабря, среда
19:45
В КР предложили запретить коррупционерам пожизненно занимать госдолжности В КР предложили запретить коррупционерам пожизненно зан...
19:41
Голодовка Темирлана Султанбекова: в СИН ответили на обвинения отца
19:39
Пробки в Бишкеке. Чиновники снова создадут комиссию для изучения проблемных зон
19:20
Human Rights Watch призывает власти Кыргызстана отстаивать права человека
19:01
Из Европы в Бишкек едут 68 новых пассажирских автобусов