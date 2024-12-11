Пробки в Бишкеке. Чиновники снова создадут комиссию для изучения проблемных зон

Очередную комиссию для изучения ситуации с пробками на дорогах Бишкека создадут госорганы.

По инициативе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения прошло совещание по устранению пробок с представителями мэрии столицы, «Бишкекглавархитектуры» и районных акимиатов.

Как отмечают в ГУОБДД, стороны обсудили необходимость расширения остановок, усиления контроля за водителями через видеонаблюдение, а также создания комиссии для изучения проблемных зон.

Предложено подключить общественный транспорт к проекту «Безопасный город».

Также обсудили вопросы улучшения дорожных знаков, разметки, освещения и усиления разъяснительной работы среди водителей.

Отметим, что городские власти уже неоднократно поднимали проблему с заторами на улицах, но ситуация не меняется.