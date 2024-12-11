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Общество

Актриса Дарина Векуа, известная как Ляля, покинула команду DBillions

Актриса Дарина Векуа, известная как Ляля, покинула команду DBillions. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Актриса поблагодарила каждого, кто на протяжении четырех лет поддерживал ее творчество в проекте DBillions, кто шел вместе рука об руку и делал ее путь особенным.

«Я могу с уверенностью сказать, что я очень любила свою работу. К сожалению, мне не оставили выбора. Сейчас я скучаю по своему персонажу, но жизнь полна приключений, и настала пора двигаться дальше. Границ для развития нет, мы все должны стремиться к новым вершинам и становиться лучше с каждым днем», — написала Дарина Векуа.

Актриса также поблагодарила зрителей за теплые слова поддержки. Она отметила, что яркие эмоции и широкие улыбки зрителей — для нее лучшая награда за ее работу.

Между тем команда DBillions вчера представила аудитории новый клип Blah, Blah. В нем можно увидеть уже новую Лялю. Но о новой героине зрителям пока информацию не предоставляли.

Отметим, YouTube-канал DBillions создает яркий и увлекательный контент для детей с зажигательными песнями, яркой 3D- и 2D-анимацией, а также с оригинальными сюжетами. Команда состоит из четырех кыргызстанцев, которые выступают под псевдонимами Чики, Ча-Ча, Бум-Бум и Ляля.

Команда выпускает контент на 40 языках мира и производит более 400 фильмов (роликов) в месяц. На англозычный YouTube-канал DBillions подписаны 32,5 миллионов пользователей. Команда получила три бриллиантовые кнопки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313866/
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