Общество

Конкурс на эскизы скульптурно-декоративных композиций с героями «Манаса» продлен

Министерство культуры, информации и молодежной политики решило продлить конкурс на эскизные проекты по установке скульптурно-декоративных композиций, посвященных героям эпоса «Манас».

Итоги конкурса намеревались подвести в декабре 2025 года, однако в связи с необходимостью предоставления дополнительного времени для подготовки эскизных проектов на высоком художественном уровне, срок конкурса продлен до 27 февраля, проинформировала пресс-служба ведомства.

Композиция должна включать такие образы, как «Манасчы», «Кошой менен Жолойдун күрөшү», «Манас менен Коңурбайдын сайышы», «Ак-кула» и «Тайторунун чабышы».

Призовой фонд конкурса составляет 300 тысяч сомов.
