Дайырбек Орунбеков рассказал, сколько за неделю заработал отремонтированный цирк

За одну неделю работы Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева заработал более 5 миллионов сомов. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков.

По его словам, на кассу цирка с 1 по 8 декабря поступило 5 миллионов 370 тысяч сомов. Увеличение числа посетителей Дайырбек Орунбеков связал с реконструкцией Госцирка. Кроме того, из этой суммы 1 миллион 360 тысяч сомов поступили от компании BMW за аренду.

«4 миллиона 10 тысяч сомов поступили от продажи билетов. Планируется, что до конца месяца поступит 13 миллионов 312 тысяч сомов. Раньше цирк был в состоянии банкротства. Теперь продажа билетов оцифрована и контролируется», — отметил он.

Капитальный ремонт здания цирка начался по поручению главы государства Садыра Жапарова после его незапланированного визита летом 2023 года. Тогда он ознакомился с состоянием здания и условиями труда сотрудников.

Здание цирка построено в 1976-м. С тех пор его не ремонтировали. В рамках реконструкции здания цирка заменены электрические системы и канализация, обновлены пол и потолок, установлены новые система отопления и сантехника. Кроме того, обустроены хозяйственные помещения, зоны для содержания и ухода за лошадьми, созданы удобные кабинеты для артистов, а также обновлен манеж. Реконструкция проводилась в соответствии с международными стандартами, что сделало здание современным и комфортным.