Уже 35 лет реабилитационный центр «Умут — Надежда» помогает своим подопечным развиваться, адаптироваться и верить в лучшее будущее. О том, как работает центр сегодня, с какими трудностями сталкивается и что вдохновляет его команду, рассказала председатель правления общественного объединения Инга Шелике. Мы поговорили о команде центра, о «Щедром ноябре» от «Яндекса», а также о том, как проекты и идеи от бизнеса помогают делать благотворительность привычкой для многих.

— Инга, расскажите о вашем центре — когда появилась «Надежда» и кому она помогает?

— Детский реабилитационный центр «Умут — Надежда» был основан в 1989 году по инициативе моих родителей. В этом году мы отметили 35-летие. После того как моей мамы не стало, я с командой продолжила развивать это дело. Мы вложили много сил, чтобы дети чувствовали себя как дома, а их родители получали поддержку.

Центр был создан для тех, кому больше негде получать помощь и образование. У нас на попечении находятся дети от 3 лет, включая круглых сирот, ребят из малоимущих семей и тех, кто посещает дневные занятия.

— Сколько подопечных сейчас в центре и какую конкретно помощь они получают?

— В центре 80 детей и взрослых — это максимально допустимое число подопечных, поэтому формируются очереди. В республике таких центров немного и спрос на нашу помощь велик. Иногда наши бывшие сотрудники и родители создают похожие объединения. Конкуренции между организациями нет. Мы словно передаем эстафету, и она продолжается, охватывая все больше детей.

Мы работаем с подопечными с тяжелыми формами инвалидности — ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, умственной отсталостью. Каждый день они проходят реабилитацию: массаж, ЛФК, занятия с логопедом, музыкальную терапию, эвритмию и иппотерапию. Мы также проводим обучающие занятия, включая дошкольное и школьное образование, и практические занятия, где дети учатся кулинарии, шитью, столярному делу и другим ремеслам.

— Такая работа отнимает не только много сил, но и требует больших финансовых вливаний. Кто вас поддерживает?

— Основные средства поступают от частных пожертвований. Люди помогают всем чем могут, даже приносят продукты. Подопечные также получают государственные пособия. Большую поддержку оказывают компании, она очень важна, компании являются примером для своих клиентов и в отношении к благотворительности, и этот пример хорошо работает.

Один из наших партнеров — «Яндекс Go» предоставляет бесплатные поездки и доставку для персонала центра и для подопечных детей. Это позволяет им посещать курсы, больницы и участвовать в социальных проектах. Это особенно важно для сирот и семей, которые воспитывают 2-3 детей с особенностями и не могут пользоваться общественным транспортом. Доставка снимает административную нагрузку с команды и позволяет фокусироваться на главном, на основной помощи подопечным.

Кроме этой всегда работающей программы, компания делает «Щедрый ноябрь», ежегодную акцию для сбора помощи, которая уже стала традицией. Суть акции в том, что компания конвертирует километры пути и заказы еды через сервисы «Яндекс Go» в деньги для благотворителей. В 2023 году благодаря этому проекту отремонтировали кухню, где питаются 43 ребенка. Это значительная помощь для нас. Каждый год программа расширяется, в ней участвуют новые сервисы, вовлекается все больше людей.

Я думаю, что инициатива может быть интересной и для других компаний и может стать большой и важной традицией в стране, которую начала одна компания.

— В таком сложном деле все держится на коллективе. Кто помогает особенным детям?

— У нас трудятся 50 человек: социальные работники, воспитатели, педагоги, массажисты, психологи и психиатр. Однако мы испытываем нехватку кадров, поскольку работа с такими детьми требует большой самоотдачи. Особенно не хватает соцработников, педагогов и психологов — найти специалистов для работы с тяжелыми формами инвалидности очень сложно, несмотря на то что специальной подготовки не требуется. Но для нас важно, чтобы у людей были большое сердце, желание помогать и физическая выносливость.

— К чему стремится «Умут — Надежда»?

— Мы стремимся к развитию. Наша цель — не только обеспечивать уход, но и социализировать детей, чтобы они могли развиваться, работать и чувствовать себя полноценными членами общества. Мы хотим сделать их жизнь ярче, счастливее и дарить тепло каждый день.