Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 24-м месте.
Статус города отмечен как «умеренный». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 96 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.
Самые «нездоровые» районы столицы:
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Улица Рыскулова — 178;
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Центр экологии жилья — 177;
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Exprofil — 174;
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Токтогула, 139 — 165;
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Дом ООН в Бишкеке – 153.
Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.