Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 24-м месте.

Статус города отмечен как «умеренный». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 96 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

Самые «нездоровые» районы столицы:

Улица Рыскулова — 178;

Центр экологии жилья — 177;

Exprofil — 174;

Токтогула, 139 — 165;

Дом ООН в Бишкеке – 153.

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.