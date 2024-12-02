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Общество

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 24-м месте.

Статус города отмечен как «умеренный». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 96 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

Самые «нездоровые» районы столицы:

  • Улица Рыскулова — 178;

  • Центр экологии жилья — 177;

  • Exprofil — 174;

  • Токтогула, 139 — 165;

  • Дом ООН в Бишкеке – 153.

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312869/
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