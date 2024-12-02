Аламединский отдел «Унаа» теперь будет работать в две смены и до ночи

Аламединский отдел Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава, расположенный на улице Элебесова, 206, теперь будет обслуживать граждан в две смены.

По данным пресс-службы «Унаа», отдел будет работать с 8.00 до 1.00.

Решение принято для снижения нагрузки, предотвращения очередей и пробок на дорогах в районе круглосуточного отдела «Биримдик 24».

В рамках стратегии по улучшению условий для граждан и повышению качества работы регистрационных подразделений ранее введен двухсменный график работы также в межрегиональном отделе в селе Военно-Антоновка на территории авторынка «Риом Авто».