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Общество

Аламединский отдел «Унаа» теперь будет работать в две смены и до ночи

Аламединский отдел Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава, расположенный на улице Элебесова, 206, теперь будет обслуживать граждан в две смены.

По данным пресс-службы «Унаа», отдел будет работать с 8.00 до 1.00.

Решение принято для снижения нагрузки, предотвращения очередей и пробок на дорогах в районе круглосуточного отдела «Биримдик 24».

В рамках стратегии по улучшению условий для граждан и повышению качества работы регистрационных подразделений ранее введен двухсменный график работы также в межрегиональном отделе в селе Военно-Антоновка на территории авторынка «Риом Авто».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312770/
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