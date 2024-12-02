В Бишкеке пройдут «Айтматовские чтения»

В Бишкеке пройдет международный научно-практический форум «Айтматовские чтения — 2024».

Как отмечают организаторы, цель — комплексное изучение творческого наследия Чингиза Айтматова в интересах углубления сотрудничества государств — участников СНГ в образовательной и научно-просветительской сфере, в области просвещения и воспитания молодежи во имя продвижения в современной цифровой среде духовно-нравственных ценностей и историко-культурных традиций классического литературного наследия, а также в интересах популяризации русского языка как языка межнационального общения.

Чтения откроются завтра в Кыргызско-Российском Славянском университете.

В рамках научного блока мероприятий академическое сообщество приглашается к обсуждению таких вопросов, как:

Чингиз Айтматов в гуманитарном пространстве стран СНГ и в мировой художественной культуре: междисциплинарные научно-образовательные подходы;

Айтматоведение в контексте развития современной гуманитарной науки стран СНГ и ближнего зарубежья;

Творческое наследие Чингиза Айтматова в мировой художественной культуре;

Чингиз Айтматов в современном образовательном пространстве.

Помимо научного блока, участников ждут блок просветительских мероприятий — мультимедийная литературная гостиная «Чингиз Айтматов и молодежь XXI века»; выставка «Чингиз Айтматов и мировая художественная культура»; финальный этап медиаконкурса «Читаем Айтматова на языках мира», паблик-ток «Наследие Чингиза Айтматова в цифровую эпоху», а также свободная дискуссия и литературный открытый микрофон.