11:36
USD 86.80
EUR 91.76
RUB 0.80
Общество

В Бишкеке пройдут «Айтматовские чтения»

В Бишкеке пройдет международный научно-практический форум «Айтматовские чтения — 2024».

Как отмечают организаторы, цель — комплексное изучение творческого наследия Чингиза Айтматова в интересах углубления сотрудничества государств — участников СНГ в образовательной и научно-просветительской сфере, в области просвещения и воспитания молодежи во имя продвижения в современной цифровой среде духовно-нравственных ценностей и историко-культурных традиций классического литературного наследия, а также в интересах популяризации русского языка как языка межнационального общения.

Чтения откроются завтра в Кыргызско-Российском Славянском университете.

В рамках научного блока мероприятий академическое сообщество приглашается к обсуждению таких вопросов, как:

  • Чингиз Айтматов в гуманитарном пространстве стран СНГ и в мировой художественной культуре: междисциплинарные научно-образовательные подходы;
  • Айтматоведение в контексте развития современной гуманитарной науки стран СНГ и ближнего зарубежья;
  • Творческое наследие Чингиза Айтматова в мировой художественной культуре;
  • Чингиз Айтматов в современном образовательном пространстве.

Помимо научного блока, участников ждут блок просветительских мероприятий — мультимедийная литературная гостиная «Чингиз Айтматов и молодежь XXI века»; выставка «Чингиз Айтматов и мировая художественная культура»; финальный этап медиаконкурса «Читаем Айтматова на языках мира», паблик-ток «Наследие Чингиза Айтматова в цифровую эпоху», а также свободная дискуссия и литературный открытый микрофон.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312761/
просмотров: 159
Версия для печати
Материалы по теме
Премия МПА СНГ имени Чингиза Айтматова вручена Мехрибан Заур гызы Алекперзаде
К 100-летию Чингиза Айтматова. Конкурс на лучшие сценарии объявил «Кыргызфильм»
В российском городе Омске появится улица Чингиза Айтматова
Кыргызстанцы могут принять участие в выставке, посвященной Чингизу Айтматову
Новые туристические маршруты — «Путешествия по айтматовским местам»
В одном из городов Турции открыли Парк имени Чингиза Айтматова
Тест: насколько хорошо вы знаете творчество Чингиза Айтматова
95-летие Чингиза Айтматова. Какие мероприятия пройдут в Бишкеке
95-летие Чингиза Айтматова. В Казани покажут классику кыргызского кинематографа
В Бишкеке проходит конференция, посвященная Чингизу Айтматову
Популярные новости
Сын бывшего президента&nbsp;КР представил свою картину на&nbsp;выставке в&nbsp;Шотландии Сын бывшего президента КР представил свою картину на выставке в Шотландии
Получить паспорт не&nbsp;выходя из&nbsp;дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы Получить паспорт не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое изменение погоды Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое изменение погоды
Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и&nbsp;цены Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и цены
Бизнес
Пользуйся приложением &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; и&nbsp;получи шанс выиграть 10&nbsp;МИЛЛИОНОВ СОМОВ! Пользуйся приложением «Мой О!» и получи шанс выиграть 10 МИЛЛИОНОВ СОМОВ!
Вкусный кешбэк 5&nbsp;процентов и&nbsp;скидка от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;сервисе &laquo;Яндекс.Еда&raquo;! Вкусный кешбэк 5 процентов и скидка от «Бакай Банка» в сервисе «Яндекс.Еда»!
Globus и&nbsp;Be&nbsp;Adam: &laquo;Кыргызстандын керемети&raquo;&nbsp;&mdash; стиль, вдохновленный историей Globus и Be Adam: «Кыргызстандын керемети» — стиль, вдохновленный историей
Долгожданное открытие торгового центра Silk Way размером с&nbsp;6&nbsp;футбольных полей Долгожданное открытие торгового центра Silk Way размером с 6 футбольных полей
2 декабря, понедельник
11:14
В Бишкеке пройдут «Айтматовские чтения» В Бишкеке пройдут «Айтматовские чтения»
11:10
Бывший глава ГКНБ Орозбек Опумбаев пришел в суд по делу о беспорядках в Кой-Таше
11:08
Камчыбек Ташиев призвал объяснять иностранцам происхождение слова «кыргыз»
11:04
Пользуйся приложением «Мой О!» и получи шанс выиграть 10 МИЛЛИОНОВ СОМОВ!
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 2 декабря