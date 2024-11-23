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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 23 ноября солнечно. Температура воздуха ожидается +8 градусов.

У кого намечается той

Эльвира Сурабалдиева

Родилась 23 ноября 1978 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Международный день акварели

open.kg
Фото open.kg. Урумбай Ахунов. Будни кишлака, 1949 год

Инициатором учреждения праздника в 1991 году стал мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо, будучи выдающимся художником-акварелистом, а также убежденным в том, что акварель способна не хуже живописи маслом передавать красоту мира.

Во многом благодаря усилиям этого человека во второй половине XX века возрождается интерес к акварели.

Современные художники, работающие в технике акварели, используют не только классические акварельные краски и кисти, но и появившиеся акварельные карандаши, восковые мелки для проработки отдельных элементов и фрагментов картины.

День рождения компьютерной игры World of Warcraft

Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра, разработанная и издаваемая компанией Blizzard Entertainment.

Действие World of Warcraft происходит в фэнтезийной вселенной Warcraft, игра тесно связана с предыдущими играми серии — стратегиями в реальном времени; каждый игрок управляет одним персонажем и может взаимодействовать с другими игроками в общем виртуальном мире.

Игра анонсирована в 2001 году и выпущена 23 ноября 2004-го.

В 2008 году Книга рекордов Гиннесса назвала World of Warcraft самой популярной в мире с числом подписчиков свыше 10 миллионов человек; на пике популярности игры в октябре 2010-го это число превышало 12 миллионов.

Игра получила множество наград, включая Gamespot’s Game of the Year Award как лучшая игра 2004 года.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Муратбек Рыскулов

kino-teatr.ru
Фото kino-teatr.ru. Муратбек Рыскулов в фильме «Легенда о ледяном сердце» (1957)

Родился 23 ноября (6 декабря) 1909 года (по другим источникам — 1 декабря 1899-го) в селе Чаек. Советский кыргызский актер театра и кино, народный артист СССР.

С 1941 года — актер Кыргызского драматического театра, где сыграл более 40 ролей.

Снимался в кино с 1949-го. Снялся в таких фильмах, как «Алитет уходит в горы», «Илья Муромец», «Песня табунщика», «Далеко в горах», «Токтогул», «Девушка Тянь-Шаня», «Небо нашего детства», «Выстрел на перевале Караш», «Поклонись огню» и многих других.

Долгие годы возглавлял Кыргызское театральное общество.

Депутат Верховного Совета Киргизской ССР трех созывов.

Умер 1 февраля 1974-го.

Родился актер Денизбек Чалапинов

пресс-службы киностудии «Айтыш»
Фото пресс-службы киностудии «Айтыш». Денизбек Чалапинов

Родился 23 ноября 1933 года. Советский кыргызский актер, народный артист Кыргызстана.

За свою творческую биографию создал более 100 образов и сыграл больше 30 киноролей в отечественных фильмах.

Созданные им образы — Яго («Отелло»), Тейитбек («Курманбек») и другие стали классикой и вошли в золотой фонд общенациональной культуры. Также Денизбек Чалапинов является одним из авторов «кыргызского чуда» XX столетия. Сыгранные им кинороли, особенно в фильме «Поклонись огню» («Уркуя»), стали эталоном настоящего творческого вдохновения.

Денизбек Чалапинов — родоначальник трех театров: Джалал-Абадского, Тянь-Шаньского (ныне Нарынского) и Иссык-Кульского.

Умер 18 июня 2015-го.

Родился поэт Кемел Белеков

Родился 23 ноября 1956-го в селе Корумду Иссык-Кульского района.

С 1980 по 1985 год работал корреспондентом газеты «Ленинчил жаш», литсотрудником в редакции журнала «Ала-Тоо». С 1985-го является собственным корреспондентом газеты «Кыргызстан маданияты».

Печатается с 1970 года. В 1984-м издан первый стихотворный сборник «Турна чакырыгы» («Журавлиный крик»).

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311983/
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