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Памятные даты

Прошла инаугурация Сооронбая Жээнбекова

Фото Султана Досалиева. Удостоверение президента

24 ноября 2017 года в государственной резиденции «Ала-Арча» новый президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принес присягу.

Председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова вручила ему удостоверение, нагрудный знак и штандарт главы государства. С этого момента Сооронбай Жээнбеков считался официально вступившим в должность президента.

Он избран 15 октября: за него проголосовали 54,77 процента избирателей.

На инаугурацию были приглашены 450 гостей, среди них Герои КР, деятели культуры, искусства, члены кабмина, депутаты Жогорку Кенеша, участники и семьи погибших 7 апреля 2010-го.

Сооронбай Жээнбеков 15 октября 2020 года ушел в отставку.

Люди, которые меняли мир

Родился художник Анатолий Арефьев

Фото из интернета. Анатолий Арефьев

Родился 24 ноября 1918 года в Ставрополе Самарской губернии. Советский художник-сценограф, народный художник СССР и Киргизской ССР.

С 1947-го работал художником-сценографом в Кыргызском театре оперы и балета во Фрунзе, а с 1949-го — главным художником этого театра.

За более чем 30-летнюю творческую жизнь оформил более 70 оперных и балетных спектаклей. Среди них «Кармен» Жоржа Бизе (1949), «Лебединое озеро» Петра Чайковского (1949), «Князь Игорь» Александра Бородина (1954), «Токтогул» Владимира Власова, Абдыласа Малдыбаева и Владимира Фере (1958), «Неизвестный солдат» Константина Молчанова (1967).

Работая главным художником театра, занял ведущее место в кыргызском декоративном искусстве.

Сцена, на которой проходил заключительный концерт Декады кыргызской литературы и искусства в Москве в 1958 году, декорирована группой художников под руководством Анатолия Арефьева.

Умер 28 января 1989-го в Днепропетровске. Похоронен в Москве.

Родился сценограф Абдусалам Абдурахманов

Фото open.kg. Абдусалам Абдурахманов

Родился 24 ноября 1940-го в селе Лейлек Ошской области.

В 1966-1973 годах работал в Кыргызском государственном академическом театре декоратором, затем заведующим отделом декорации и постановочной частью, в 1980-м — в редакции еженедельника «Кыргызстан маданияты».

С 2000 года — член Союза художников Кыргызской Республики.

Художник-постановщик многих известных спектаклей Кыргызского национального академического театра драмы.

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