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Общество

Фотоловушки зафиксировали животных из Красной книги в природном парке «Алатай»

Фотоловушки зафиксировали животных из Красной книги в государственном природном парке «Алатай», расположенном по южному склону Чаткальского хребта Узун-Акматских гор в Токтогульском районе Джалал-Абадской области.

Как отмечает Министерство экологии, природных ресурсов и технического надзора, регулярно проводится научная работа в «Алатае», что позволило выявить редкие и исчезающие виды растений и животных, занесенных в Красную книгу Кыргызстана.

Напомним, этот парк организован постановлением правительства от 26 января 2016 года. На его площади сохранились уникальная эндемичная флора и фауна. Парк способствует сохранению снежного барса, бурого медведя, рыси, беркута, бородача, бурого грифа, кумая и других видов животных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311709/
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