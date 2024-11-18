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Общество

В ОАЭ длинные выходные: распроданы все туры в Кыргызстан, Узбекистан и Грузию

С приближением длинных выходных по случаю Национального дня Объединенных Арабских Эмиратов и зимних каникул в этой стране наблюдается рост количества бронирований туристических путевок — на 56 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает портал «Русские Эмираты».

По данным индийской многонациональной онлайн-туристической компании EaseMyTrip, имеющей свои филиалы в ОАЭ, в числе самых популярных бюджетных направлений — Кыргызстан и Узбекистан.

Уточняется, что на таких платформах, как Holiday Factory, распроданы на волне высокого спроса отдельные категории туров в Узбекистан, Грузию и Кыргызстан.

Отметим, в декабре 2024-го работающие жители Эмиратов могут рассчитывать на четырехдневные выходные — последние в этом году. Они будут предоставлены в связи с государственным праздником — 53-м Национальным днем ОАЭ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311488/
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