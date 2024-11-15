23:36
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Общество

В Кыргызстане впервые пройдет фестиваль «IT Fest 2024»

В Кыргызстане 20-21 ноября впервые пройдет фестиваль «IT Fest 2024 Cyber Kyrgyzstan». Об этом сообщили организаторы в соцсетях.

«Он станет не просто соревнованием, но и важной вехой в продвижении новых проектов. В рамках мероприятия будет подписано соглашение о создании Федерации дронов и робототехники Кыргызстана, а также меморандум о создании инновационного центра по робототехнике. Этот центр станет платформой для бесплатного обучения и поддержки талантливой молодежи», — отметили они.

В программе турниры, конкурсы, панельные дискуссии, мастер-классы, выступления музыкантов и многое другое.

Победители студенческих соревнований на IT-фестивале получат шанс представлять Кыргызстан на международном турнире по робототехнике, который пройдет с 20 по 24 февраля 2025 года в «Технопарке». Турнир привлечет команды из стран СНГ и станет площадкой для обмена опытом, укрепления культурных и профессиональных связей.

«IT Fest — это символ совместной работы и сотрудничества государства и молодежи для продвижения страны на международной арене, развития передовых технологий и создания новых возможностей для будущих поколений», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311281/
просмотров: 934
Версия для печати
Материалы по теме
Национальный IT-турнир пройдет в Бишкеке 20-21 ноября
Рыба, кулисы и соучастники, или Зачем банкиру актерские курсы
Электроорган, хэгым. Чем еще удивил кыргызстанцев фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна»
В фестивале «Айтматов и театр» в Бишкеке примут участие актеры из шести стран
В Бишкеке проходит фестиваль «Кимчи-2023»
Еда и не только. В Бишкеке проходит самое вкусное событие года
Спектакль Русского театра драмы имени Чингиза Айтматова покажут в Кокшетау
100-летие Бакен Кыдыкеевой. В Бишкеке пройдет театральный фестиваль Art-Ordo
На театральном фестивале в Бишкеке выступят актеры из Италии, России и Грузии
Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет спектакль в Екатеринбурге
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Аренда автомобилей в&nbsp;Бишкеке. Компании, стоимость и&nbsp;условия Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
Новые миграционные правила в&nbsp;России: что ждет граждан Кыргызстана в&nbsp;2025 году Новые миграционные правила в России: что ждет граждан Кыргызстана в 2025 году
Штормовое предупреждение. На&nbsp;юге Кыргызстана ожидаются заморозки Штормовое предупреждение. На юге Кыргызстана ожидаются заморозки
Бизнес
O!Bank&nbsp;&mdash; время пришло! O!Bank — время пришло!
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и&nbsp;новые идеи для Кыргызстана MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
MBANK запускает масштабную реферальную акцию &laquo;Приглашай друзей и&nbsp;зарабатывай&raquo; MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»
15 ноября, пятница
22:37
В Японии открыли кафе, где можно полежать в гробу и подумать о смысле жизни В Японии открыли кафе, где можно полежать в гробу и под...
22:00
Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
21:43
До весны. В Бишкеке начали функционировать временные приюты для бездомных
21:20
На развитие инфраструктуры парка «Саймалуу-Таш» выделено 2 миллиона сомов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 ноября: днем немного потеплеет