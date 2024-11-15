В Кыргызстане впервые пройдет фестиваль «IT Fest 2024»

В Кыргызстане 20-21 ноября впервые пройдет фестиваль «IT Fest 2024 Cyber Kyrgyzstan». Об этом сообщили организаторы в соцсетях.

«Он станет не просто соревнованием, но и важной вехой в продвижении новых проектов. В рамках мероприятия будет подписано соглашение о создании Федерации дронов и робототехники Кыргызстана, а также меморандум о создании инновационного центра по робототехнике. Этот центр станет платформой для бесплатного обучения и поддержки талантливой молодежи», — отметили они.

В программе турниры, конкурсы, панельные дискуссии, мастер-классы, выступления музыкантов и многое другое.

Победители студенческих соревнований на IT-фестивале получат шанс представлять Кыргызстан на международном турнире по робототехнике, который пройдет с 20 по 24 февраля 2025 года в «Технопарке». Турнир привлечет команды из стран СНГ и станет площадкой для обмена опытом, укрепления культурных и профессиональных связей.

«IT Fest — это символ совместной работы и сотрудничества государства и молодежи для продвижения страны на международной арене, развития передовых технологий и создания новых возможностей для будущих поколений», — говорится в сообщении.