15 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-18.00 — 11-й микрорайон, 26, 27, улица Каралаева;

9.30-15.00 — отрезки улиц Суюмбаева, Герцена, Токтогула, Гоголя;

9.00-14.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-1 — Калыс-Ордо-5, Калыс-Ордо-9, Калыс-Ордо-20, Калыс-Ордо-101);

14.00-16.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-2, Калыс-Ордо-4).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Алма-Атинская, Ленинская, Линейная, Мостовая, Новая, Речная, Набережная, Новосельская, ПМК-3, Проектируемая), Мыкан, Арчалы (улицы Ниязалиева, Новостройка), Лебединовка (проспекты Победы, Ленина переулки Школьный, Гоголя, улицы Чапаева, Сельская, Калинина, Луганская, Мичурина, Садовая), Кок-Жар (улица Арпачиева);

9.00-11.00 — села Кара-Жыгач (улицы Бакая, Кондучалова, Центральная);

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — села Сосновка (улица Фрунзе), Суусамыр;

9.00-13.00 — город Кара-Балта (улицы Пионерская, Октябрьская, Свердлова, Гидропартия);

13.00-17.00 — село Алексеевка (улицы Центральная, Школьная, Мира, Фрунзе);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Кызыл-Октябрь (улица Восточная), Кашкелен, Жаны-Алыш, Кичи-Кемин (улицы Осмонова, Копобаева);

Кантский РЭС

9.30-17.00 — село Алмалуу (улицы Токтогула, Жакишева, Тайгашкаева, Тулебердиева, Картанбаева);

9.00-18.00 — село Новопокровка (улицы Ленина, Кирова Береговая);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улица Ворошилова), Ак-Суу (улицы Шолохова, Кузнецова, районы РТС, МЧС, военная часть), Бала-Айылчы, Беш-Терек (кошары);

13.00-17.00 — села Темен-Суу, Ак-Башат, ущелье Широкое;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Новостройка, Новооктябрьская, Заводская, Октябрьская, Геофизическая, Железнодорожная, Ала-Арчинская, Полевая, Линейная, Геологическая, Садовая, Кирпичная, Топографическая, Проектируемая, Первомайская, переулок Железнодорожный, жилмассив «Ынтымак»), села Романовка (улицы Гагарина, Тойбаева, Карла Маркса, Фрунзе, Набережная, Комсомольская, Полевая, Садовая, Заводская, Юбилейная, Московская, Пионерская, Советская, переулок Пионерской, тупик Садовой), Сокулук (улицы Полевая, Правды, Торговая), Восточное (улица Дружбы, переулок Дружбы, улицы Тимирязева, Энгельса, Прифермская, Махачкалинская, Дагестанская, Манас, Школьная, Акушинская, Восточная, Карла Маркса, Бугорная, Центральная, Гагарина, Киргизская, Новостройка, МТФ-2), Джаны-Джер (улицы Молодая Гвардия, 9-й Распред, 8-й Распред, Акжар, Советская, Южная, Юбилейная, Оторова, Джамбулатова, Алиева, Симроуд, Первомайская, Ленина, МТФ 2А, Мира, Апасова, Бектоо, Солодовникова, Новая, Мичурина, Жукова, Правда, Спортивная, Лесная, Больничная, переулок Лесной, микрорайон имени Изакеева, Северная, Детсад, Шопокова, Садовая, Свободы, Строительная, Фрунзе, переулок Северный, улицы Пионерская, Зеленая Балка, Школьная, 20-й хутор, Бакинская, Лесхоз, Дача Су), поселок Взлетный (авиагородок), Западное (улицы Молодая Гвардия, Октября, Парковая, Гасангусенова, Рамазана), Нижне-Чуйское (улицы МТФ, Гагарина, Соцгородок, Барак-интернат, Аэродромная, Саратовская, Коммунистический, Фрунзе, Школьная, Партсъезда, Первомайская, Зеленая, Западная, переулок Зеленый, улицы Чуйская, Трудовая, Восточная, Октябрьская), поселок Мирный (улицы Ленина, Спортивная, 40 лет Октября, Трудовая, Гагарина, Интернациональная), Степное (улицы Северная, Южная, Новая), хутор Толтак (улицы Центральная, Абая);

9.00-19.00 — села Маловодное (улицы Кирова, Ленина, Пролетарская, тупик Пролетарский);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Чалдыбар (улица Ленина);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Буденовка (улица Ленина);

Чуйский РЭС