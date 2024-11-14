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Общество

Автодорога Нарын — Орук-Там закрыта для проезда автотранспорта до 15 апреля

Автодорога Нарын — Орук-Там закрыта для проезда автотранспорта до 15 апреля 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба ГП «Кыргызавтожол-Север» при Минтрансе.

По ее данным, дорога закрыта на основании приказа акима Нарынской райгосадминистрации № 393-б от 14 ноября 2024-го.

«Автомобильная дорога Нарын — Орук-Там с 50-го (село Эки-Нарын) по 75-й километр (участок Капчыгай) не может обслуживаться в зимний период из-за сложных погодных условий, а также из-за опасности схода лавин. В связи с чем в целях обеспечения безопасности граждан и во избежание больших материальных затрат данный участок трассы закрыт для проезда автотранспорта с 14 ноября этого года по 15 апреля 2025-го», — говорится в документе.

В госпредприятии отметили, что автодорога Нарын — Орук-Там ежегодно закрывается с ноября по апрель.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311111/
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