Отказался от работы в МИД. Талгат из Кыргызстана о жизни в Китае и пути к мечте

Талгат Молдалиев увлекся изучением китайского после окончания школы. Благодаря усердным занятиям смог выиграть грант и поступить в университет в Шанхае. Сейчас с семьей живет в Гуанчжоу и строит бизнес. Историей о своей жизни в Поднебесной Талгат поделился с 24.kg.

Фото из архива собеседника — Расскажите немного о себе: где учились, работали в Кыргызстане до отъезда?

— В 2007 году после окончания школы поступил в Кыргызский национальный университет. В то время только начинался рост интереса к китайскому языку, родители отправили меня в город Сиань на годичные языковые курсы.

Мои друзья учились в Шанхае и пригласили меня на каникулы. Я влюбился в этот город за его масштабы, мощь, казалось, что попал в город будущего. Но вместо того, чтобы подробнее изучать его, я стал ходить по университетам, узнавать, есть ли гранты. Чтобы поступить, нужно было владеть китайским на высоком уровне (HSK 6).

Денег у родителей не было, но я не сдавался, стал усерднее учиться, в день по 12 часов, в итоге сдал успешно экзамен HSK и поступил в два шанхайских университета — лингвистический и финансово-экономический, который я и выбрал, направление «Международное бизнес-управление».

Окончил бакалавриат в 2014 году и вернулся в Кыргызстан, поскольку мама часто болела.

В Китае я подрабатывал переводчиком и в день получал по $100-150, а в Бишкеке на тот момент был совсем другой доход. Началось депрессивное настроение.

Будучи студентом, всегда хотел поработать в МИДе, но не был уверен, возьмут ли, и открыл курсы по изучению китайского языка — у меня была собственная методика. В 2015-м меня все-таки взяли стажером в отдел КНР МИД КР, и я забросил свои курсы.

— В МИД я бесплатно проработал около 8 месяцев. Помню, в августе отпросился: с единомышленниками из общественного объединения Kyrgyz Union (который параллельно развивали с 2010 года) решили объездить весь Кыргызстан, снять документальный фильм и помочь детским домам в отдаленных регионах. Находясь в пути, я лежал под звездным небом и думал о том, куда двигаться дальше.

Решил, что мне нужно уйти из МИДа. Я многому там научился и благодарен за этот опыт. Но для себя понял, что могу больше пользы принести, если буду заниматься общественными делами.

В 2016 году мы организовали курултай молодежи Кыргызстана с целью создать некую платформу для реализации общих проектов. Все было на амбициях, для дальнейшей работы нужны были средства — или самому много зарабатывать и вкладывать или искать поддержку со стороны. Однажды я услышал обидную фразу от одного бизнесмена: «Опять эти попрошайки пришли!» Меня это очень задело (ведь я делал все на благо страны) и подтолкнуло задуматься о своем деле. Я снова вспомнил о своей методике преподавания китайского.

Составили бизнес-план и начали искать возможности запуска курсов. У меня был кредит доверия, многие знали Kyrgyz Union, поэтому одни были готовы бесплатно помочь, другие давали деньги в долг без процентов. Мы арендовали стол в коворкинге, запустили рекламу в социальных сетях и открыли запись на курсы. Так мы сначала протестировали спрос.

У нас спрашивали, где находится наш офис, мы говорили, что в центре, а на самом деле мы его в это время только искали. В итоге все получилось, мы запустили курсы, позже открыли второй филиал. В конце 2019 года взял в долг, чтобы организовать третий филиал, сделали там ремонт. Но тут началась пандемия коронавируса. Мы обанкротились...

В 2020 году я задумался о мобильном приложении.

Фото из архива собеседника

— Самое сложное в китайском языке это произношение и иероглифы. Я выучил китайский благодаря ассоциациям, поэтому стал создавать анимации. Мои студенты начинали говорить на бытовом уровне через четыре месяца.

Мы отсняли для приложения более 500 уроков, включая аудирование, письмо. Наш стартап занял призовое место в одном из конкурсов, получили на его развитие 500 тысяч сомов. Компанию, кстати, зарегистрировали в США, поскольку планировали привлекать инвестиции оттуда. Потом в Дубае в 2023 году заняли 2-е место.

— Стартап всегда требует много времени, денег. В 2020 году я обращался в свой шанхайский университет с предложением развивать мое приложение, но помешал COVID-19. В 2023-м году этот вопрос подняли вновь, мне сказали: «Приезжай в Китай, рассмотрим вариант сотрудничества, поможем найти инвестиции». И в августе 2023-го мы с женой полетели.

Мы понимали, что развитие приложения требует длительного времени, поэтому у нас был план Б — открыть импортно-экспортную компанию. Из Шанхая переехали в Гуанчжоу, где теплее и больше возможностей для начинающих предпринимателей.

Спрос на китайские товары очень большой. Здесь производят практически все. Возможностей много, главное не лениться, двигаться, стараться и тогда можно достичь больших успехов.

В компании работаем не только мы с женой, у нас есть небольшая команда, в том числе в КР. Мы занимаемся поиском, выкупом, инспекцией и доставкой товаров в страны СНГ. Недавно жена отправляла товары в Лондон. В настоящее время стремимся к масштабированию нашей деятельности.

— Легко ли строить бизнес с китайцами?

— Для меня трудностей нет. Мне нравятся китайцы — они добродушные, простые, открытые, гостеприимные. Они тоже азиаты, менталитет у нас схож.

— Вы живете в Китае с женой и детьми. Как они адаптировались?

— Моя жена адаптировалась быстро: я был рядом, для меня Китай — вторая родина, я тут как рыба в воде. Плюс помогли старые связи со времен студенчества.

Что касается детей, то старшему сыну первые две недели было сложновато, потому что в Бишкеке он разговаривал на русском, кыргызском и английском, а тут мы его отдали в международный детский сад. Со временем привык, сейчас знает около 500 иероглифов, начинает говорить на китайском, пошел в первый класс. Младший — в садике, ему тоже нравится.

Я спрашивал старшего сына, где бы ему хотелось жить, он ответил: «Там, где вы с мамой».

Многим, кто не жил в Китае раньше и сталкивается с этой страной впервые, тяжело. Самая главная трудность — это язык.

— Как быстро можно выучить китайский?

— Все зависит от методики, учителя, целей и характера ученика — очень много факторов. Если каждый день хорошо заниматься, то на бытовые темы за полгода можно начать говорить. В целом многие начинают говорить за год.

— Масштабами и простотой. Из минусов — очень много людей. От этого немного устаешь. Куда бы ты ни поехал — в парк или горы — везде толпы. Отдохнуть в таких условиях сложно.

Но, где много людей, там много возможностей. Китай во многом опережает Европу, США.

Иногда китайцы чересчур дисциплинированы, если в правилах написано «нельзя», то значит «нельзя». Китайцы как поезд — придерживаются только тех рельсов, что есть. За счет этого, наверное, страна и развивается. А люди из стран СНГ могут «проложить» много рельсов.

В Гуанчжоу для нас новым опытом оказалась 100-процентная влажность, когда даже окна в квартире нельзя открывать, иначе все будет мокрым. Такой сезон длится около недели. А в октябре-ноябре стоит самая классная погода. Хотя в целом для нас климат очень комфортный.

— Сами китайцы шутя говорят, что в Китае едят все, что движется, а если не движется, то подвинут и съедят. А так, конечно, в каждом регионе своя кухня.

Я же предпочитаю больше кыргызскую. Люблю хлеб, в Китае вместо него едят рис, поэтому жена печет хлеб сама. Когда ужинаем в кафе, то выбираем дунганскую, уйгурскую, турецкую, арабскую кухню — то, что ближе нам.

— Мечта. Я романтик. Во мне есть некий маленький Талгат, который всегда верит в лучшее и призывает никогда не сдаваться.

— Что бы вы посоветовали кыргызстанцам, которые имеют трудности за границей?

— Не могу им сказать «Не сдавайтесь!» Это слишком банально. Не нужно ждать от других подсказок, советов. Нужно быть честным с самим собой, прислушиваться к себе. Что говорит внутренний голос? Мой внутренний голос всегда говорил «делай». Даже если не было возможностей, они появлялись.

Фото из архива собеседника

— Скучаем по родным. Не хватает наших продуктов. Овощи, мясо в Кыргызстане намного вкуснее, экологичнее. Знакомые китайцы, которые были в КР, тоже это признают. В КНР есть вкусные продукты, но нужно переплачивать.

— Какие планы на будущее?

— Время покажет. Весь бизнес связан с Китаем, поэтому будем жить пока здесь.

Что касается моего приложения по изучению китайского, то его используют около 5 тысяч пользователей из 30 стран, но 90 процентов из России. В него нужны инвестиции, минимально от $300 тысяч до $1 миллиона. Это долгосрочная игра.