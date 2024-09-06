В Кыргызстане застраховано лишь 134 тысячи жилых домов

На заседании парламентской фракции «Ата Журт» председатель правления ОАО «Государственная страховая организация» Эльдияр Калдарбеков сообщил, что застраховано от пожаров и стихийных бедствий 134 тысячи жилых домов, а в стране их более миллиона.

По его словам, в Кыргызстане работают 15 частных страховых компаний, но Государственная страховая организация единственная, кто занимается обязательным страхованием жилья.

Эльдияр Калдарбеков рассказал, что в связи с увеличением количества стихийных бедствий растет и число желающих застраховать жилье. Например, в 2023-м в организацию поступил 151 платеж на общую сумму 27 миллионов сомов, а за полгода 2024-го — 197 платежей на 35 миллионов сомов.

По его словам, представительства организации есть в каждом городе и айыл окмоту, в том числе в отдаленных районах республики.

Добавим, страхование жилья в селах составляет 600 сомов, в городах — 1 тысячу 200 сомов в год. В случае пожара или стихийного бедствия за пострадавшее жилье в селе выплатят компенсацию до 500 тысяч сомов, в городе — до 1 миллиона.