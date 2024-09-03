Минздрав предлагает изолировать больных туберкулезом, отказывающихся лечиться

Министерство здравоохранения разработало порядок изоляции лиц, отказывающихся от лечения туберкулеза. Проект постановления кабмина о его утверждении ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, целью и задачей проекта является улучшение эпидемиологической ситуации по туберкулезу в стране, дальнейшего снижения заболеваемости и смертности.

По данным ведомства, эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в стране остается все еще тревожной.

Кыргызская Республика входит в число 30 стран мира с высоким бременем туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) и в число 18 стран с высокой заболеваемостью в Европейском регионе ВОЗ.

В Минздраве сообщили, что в рамках программ «Туберкулез I» — «Туберкулез V» достигнут прогресс по снижению показателей заболеваемости и смертности.

В 2018 году Кыргызстан, наряду с другими странами ООН, принял обязательства по ликвидации эпидемии туберкулеза к 2030 году, а именно сокращение смертности на 95 процентов, снижение числа новых случаев заболевания на 90 процентов, снижение финансового бремени на пациентов.

«К сожалению, медицинские, социальные и экономические вызовы резко сократили доступ к основным услугам по туберкулезу. Наряду с высокой распространенностью МЛУ ТБ (30 процентов от всех случаев туберкулеза) все еще остается высоким показатель отказавшихся от лечения (22 процента). Данная категория лиц имеют психологические и социальные проблемы. Как правило, это лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, которые вынуждены отказаться от лечения и направиться на заработки в другие страны (мигранты), но есть категории лиц, которые намеренно прерывают лечение, безответственно относятся к своему здоровью и наносят вред и риск заражения окружающим. Система здравоохранения несет ответственность за таких пациентов тоже, однако необходимы меры как изоляция лиц, отказывающихся от лечения, для соблюдения общественного здоровья и предотвращения распространения туберкулеза в стране», — добавили в ведомстве.