Нурай Талайбековой 21 год, родилась и выросла в Бишкеке, знает пять языков и мечтает изучить еще один. Несколько лет назад начала изучать корейский и мечтала об учебе в Стране утренней свежести. Однако получить грант оказалось не так легко, и девушка начала искать другие варианты оказаться в Восточной Азии. Сейчас она живет в китайском городе Цзясине, недалеко от Шанхая. Об этом и многом другом Нурай рассказала в интервью 24.kg.

Фото из архива собеседницы

— Я окончила школу-гимназию № 6, выпускной пришелся на период пандемии. Поэтому после окончания учебного заведения я не смогла сразу уехать в Корею и поступила в БГУ на факультет корееведения. Но решение было не моим. Уже через две недели онлайн-обучения я осознала, что факультет не соответствует моим ожиданиям и мечтам. Я хотела не просто учить язык, а погрузиться в него, оказаться в государстве носителей и испытать все на себе. Мне было важно почувствовать, что я движусь в правильном направлении, поэтому решила отчислиться и ждать открытия границ.

— Чем обусловлен интерес к Корее?

— Он появился в 2014-м, когда я впервые столкнулась с корейской культурой через музыку и телесериалы (K-pop и K-drama). Я стала преданным фанатом корейской группы BTS, и вот уже десять лет они вдохновляют и мотивируют меня. В трудные моменты я находила утешение в песнях этого коллектива, они поддерживали меня, когда казалось, что весь мир против меня. История их успеха доказала мне, что в жизни нет ничего невозможного, если приложить усилия.

Фото из архива собеседницы

Желание понимать своих кумиров и быть к ним ближе побудило меня начать изучение корейского языка. Летом 2018 года я записалась на курсы в Studydon и погрузилась в корейский язык. Но, увы, не все были столь же увлечены, как я, поэтому в августе группу закрыли. Однако я не могла остановиться и продолжила изучение языка с репетитором.

В 2021-м после открытия границ удалось уехать в Корею, где я шесть месяцев обучалась на языковых курсах при университете Хосо. Это был невероятный опыт, который значительно улучшил мои знания языка и позволил глубже погрузиться в культуру страны. По возвращении в Кыргызстан у меня уже был пятый уровень корейского из шести. Но на этом я не остановилась и продолжила учебу в центре «Седжон» в Бишкеке. В 2022 году я сдала экзамен на знание языка TOPIK и получила шестой уровень. Это был момент триумфа, который показал, что мои усилия не напрасны.

Фото из архива собеседницы

— Через четыре года после начала его изучения. Преподавание для меня — это не просто работа, а возможность делиться своими знаниями, опытом и любовью к языку с другими. Когда я вижу, как мои ученики сталкиваются с трудностями и переживают по поводу успехов, я всегда стараюсь поддержать их. Ведь мне самой знакомы эти чувства. Вместе мы отмечаем каждый маленький успех, и это помогает моим ученикам не сдаваться. Для меня нет большего удовлетворения, чем замечать их прогресс, видеть, как они преодолевают себя.

Среди моих учеников есть люди из России, Казахстана, Грузии, Молдовы. Есть даже те, кто уже учится в Корее. Их успехи вдохновляют меня, и я счастлива быть частью их пути.

— После того как не удалось получить грант на бакалавриат в Корее, я поняла, что нужно искать другие возможности. Восточная Азия всегда притягивала меня больше, чем Европа или Америка. В тот момент начала увлекаться китайской современной литературой и кинематографом. Я провела тщательный ресерч насчет учебы в КНР и узнала, что здесь много возможностей для получения грантов. Попробовала.

В сентябре 2023-го я переехала в Китай после того, как меня приняли в один из университетов с полным грантом. Сейчас живу и учусь в городе Цзясине. Нурай Талайбекова

Первый год был языковым, теперь буду изучать «Бизнес-менеджмент». Спустя годы поисков я поняла: это именно то, что мне нужно. Мне всегда нравилось руководить людьми, придумывать новые идеи. Не представляю свою жизнь без постоянного развития. Бизнес — это возможность пробовать себя в разных сферах и не быть ограниченной в своем росте. КНР как одна из ведущих мировых держав предлагает уникальные возможности для профессионального и личностного роста.

Фото из архива собеседницы

В университете есть и другие студенты из Кыргызстана, мы поддерживаем друг друга, находясь вдали от дома. Это помогает справляться с ностальгией и одиночеством.

— Какие главные отличия высшего образования в КР и КНР?

— Поскольку мой период обучения в Кыргызстане был очень коротким, а в Китае я закончила пока только языковой год, конкретно не могу сказать. Но что сразу бросается в глаза — это насколько в КНР развита инфраструктура для обучения. Студенты здесь имеют доступ к современным технологиям и ресурсам, а университетский кампус оснащен всем необходимым для комфортного проживания и учебы. Все это создает условия, при которых можно полностью сосредоточиться на своем развитии и достижении целей.

— Как быстро адаптировались в Китае? К чему оказалось сложнее всего привыкнуть?

— Адаптация в Китае прошла относительно гладко благодаря поддержке университета и других студентов. Но, конечно, трудности были. Самое сложное — языковой барьер и абсолютно другой уровень цифровизации. Здесь все настолько продвинуто, что без знания китайского было тяжело первое время освоиться. Наличку практически не используют, все через приложения. Это требует постоянного использования телефона и, естественно, знания языка.

Освоиться было сложно к тому, что большинство привычных нам интернет-ресурсов заблокированы в КНР. Только с помощью VPN я могу пользоваться Instagram, WhatsApp и связываться с родными и близкими.

Фото из архива собеседницы

Меня удивляет, насколько динамично развивается Китай. Это страна с огромными городами и невероятным культурным разнообразием. В каждой провинции свои диалект, блюда, особенности. Я с удовольствием пробую местные блюда, но иногда очень скучаю по домашним.

— Какие главные культурные различия между КНР и Кореей вы для себя отметили?

— В Китае более прямое общение, в Корее люди обычно общаются более вежливо и косвенно, чтобы избежать конфликтов. В обоих государствах важна иерархия, но в Корее она более строгая, особенно в отношениях между старшими и младшими. В целом, несмотря на различия, обе культуры ценят семью, традиции и образование.

Фото из архива собеседницы

— Да, я владею русским, кыргызским, английским, корейским и китайским. Пока, к сожалению, не на всех говорю бегло, но стремлюсь к этому. В будущем хотела бы попробовать японский, так как мне очень нравится, как он звучит. Я также слышала, что его грамматика схожа с корейской, а в кандзи используют китайские иероглифы. Возможно, этот язык будет легче всего освоить. Но пока это лишь мечта.

Залог успеха при изучении языка — регулярная практика и погружение в языковую среду. Нурай Талайбекова

Я всегда советую своим ученикам практиковать язык ежедневно, даже если это небольшие шаги — просмотр видео, чтение книг или общение с носителями. Очень важны мотивация и постановка конкретных целей. Это помогает не потерять интерес и уверенность в себе.

— Как удается совмещать учебу и работу?

— Всегда стараюсь соблюдать строгий распорядок дня, планируя время для учебы, работы и, конечно, отдыха. Для меня это не просто обязательство, а необходимость, чтобы сохранять гармонию в жизни. Спорт также играет важную роль — благодаря ему я могу не только поддерживать физическую форму, но и справляться со стрессом. Главное — правильно расставлять приоритеты и не забывать заботиться о здоровье.

Фото из архива собеседницы

— Свободное время для меня — это возможность перезагрузиться и заняться тем, что приносит радость. Я обожаю заниматься спортом, увлеклась fly-йогой, которая дарит ощущение легкости и свободы. Путешествия — моя страсть, я люблю открывать для себя новые места и культуры. А еще ценю моменты, проведенные с друзьями, наслаждаясь новыми блюдами или просто расслабляясь за просмотром любимых сериалов и чтением увлекательных книг.

— Чего не хватает вдали от родины?

— Больше всего семьи и близких людей, их тепла и поддержки. Иногда сильно скучаю по родным местам, по уютным улочкам, которые помнят каждый мой шаг, и, конечно, по вкусам традиционной кыргызской кухни, которую невозможно забыть.

— Мечтаю о многом, но одно из самых больших желаний — посетить концерт BTS, группы, которая десять лет вдохновляет меня и помогает становиться лучшей версией себя. Это было бы настоящим волшебством увидеть тех, кто так много значит для меня.

В профессиональном плане хочу продолжать расти как преподаватель корейского языка и развивать свой микроблог, чтобы вдохновлять свою аудиторию и учеников. В ближайшие пять лет я планирую прожить свои лучшие студенческие годы, с отличием завершить учебу на бакалавриате и, возможно, продолжить образование за границей. Я верю, что эти годы принесут много новых возможностей и достижений!