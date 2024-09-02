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Общество

«Кумтор» передал рюкзаки с канцелярскими принадлежностями 400 школьникам

«Кумтор Голд Компани» оказала помощь школьникам из малообеспеченных семей, передав 400 рюкзаков с канцелярскими товарами детям из Иссык-Кульской области. Об этом сообщили в компании.

Подарки получили учащиеся из Иссык-Кульского, Тюпского, Ак-Суйского, Джети-Огузского, Тонского районов, а также Каракола и Балыкчи.

Кроме того, по запросу Джети-Огузского районного отдела образования предприятие закупило три интерактивные доски с проекторами для школ в селах Кызыл-Суу, имени Ленина № 153, имени Гапарова № 98 и имени Абдракманова № 158.

Поддержка образования — важная часть благотворительной деятельности «Кумтор Голд Компани», и ее инициатива стала ожидаемым событием для многих семей.

В этом году компания также инвестировала в строительство и модернизацию образовательных учреждений. В селах Темир-Канат Тонского района и Ак-Суу одноименного района построены детские сады на 40 и 120 мест. Они оснащены мебелью и оборудованием. «Кумтор» оказал финансовую помощь и в возведении общежития для профессионального лицея № 55 в селе Барскоон и филиала на 100 мест в селе Кызыл-Суу.

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Кроме того, в начале года построено мини-футбольное поле в школе-гимназии имения Джундубаевой в Кочкорском районе, оснащен класс информатики в средней школе села Жаны-Жол (Нарынская область).

«Кумтор Голд Компани» продолжает стремиться к поддержке и развитию образовательной инфраструктуры страны, добавили в компании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303706/
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