В северо-западной части Бишкека отключат газ из-за ремонтных работ

В связи с работами на подземном газопроводе среднего давления с 26 по 29 августа будет временно приостановлена подача природного газа в северо-западной части столицы. Об этом сообщил «Бишкекгаз».

Голубого топлива не будет в районе, ограниченном Малым Чуйским каналом, рекой Аламедин, улицами Елебесова, Коллективной, Киргизской, Бельской и объездной дорогой.

Без газа останутся жилмассивы «Красный строитель», «Керамический», «Ак-Тилек 1», «Ак-Тилек 2», село Нижняя Ала-Арча, завод «Сантехзаготовок», Городская противотуберкулезная больница.

«Бишкекгаз» приносит извинения за причиненные неудобства.