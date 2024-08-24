08:46
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество

В северо-западной части Бишкека отключат газ из-за ремонтных работ

В связи с работами на подземном газопроводе среднего давления с 26 по 29 августа будет временно приостановлена подача природного газа в северо-западной части столицы. Об этом сообщил «Бишкекгаз».

Голубого топлива не будет в районе, ограниченном Малым Чуйским каналом, рекой Аламедин, улицами Елебесова, Коллективной, Киргизской, Бельской и объездной дорогой.

Без газа останутся жилмассивы «Красный строитель», «Керамический», «Ак-Тилек 1», «Ак-Тилек 2», село Нижняя Ала-Арча, завод «Сантехзаготовок», Городская противотуберкулезная больница.

«Бишкекгаз» приносит извинения за причиненные неудобства. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/302788/
просмотров: 11518
Версия для печати
Материалы по теме
Два больших района Бишкека останутся без газа на следующей неделе
Ремонт и устранение утечек. В некоторых районах Бишкека три дня не будет газа
Плановые работы. В некоторых районах Бишкека не будет газа
Западная часть Бишкека останется на пять дней без газа
Бишкекгаз уточнил сроки отключения газа в районе «Красный строитель»
На пять дней отключат газ в районе «Красный строитель» Бишкека
Район на востоке Бишкека на пять дней останется без газа
В центральной части Бишкека три дня не будет газа
В центральной части Бишкека три дня не будет газа
В некоторых районах Бишкека не будет газа
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Россия ужесточает меры для мигрантов на&nbsp;фоне демографического кризиса Россия ужесточает меры для мигрантов на фоне демографического кризиса
Где пострелять из&nbsp;боевого оружия в&nbsp;Кыргызстане. Цены, адреса и&nbsp;телефоны клубов Где пострелять из боевого оружия в Кыргызстане. Цены, адреса и телефоны клубов
У&nbsp;кыргызстанцев в&nbsp;России возникли проблемы при дактилоскопической регистрации У кыргызстанцев в России возникли проблемы при дактилоскопической регистрации
Бизнес
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
26 августа, понедельник
08:30
Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с участием кыргызстанцев Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с...
08:15
Задержание Павла Дурова. Команда Telegram выпустила первое заявление
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 августа, воскресенье
23:46
Вырезанная из камня фигурка животного озадачила археологов в Исландии
23:30
Омүрбек Асан уулу завоевал золото и сердца зрителей на ЧМ по борьбе среди юношей
23:05
Акылбек Жапаров посетил пострадавшие от селей села в Иссык-Кульской области
22:56
Арест Павла Дурова. Что за этим стоит и какова судьба Telegram
22:35
Нападение в Золингене: гражданство 15-летнего подростка устанавливается